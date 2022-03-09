Столтенберг: Если РФ нападет на каналы поставок помощи НАТО Украине, она нападет на весь Альянс 3 9.03.2022, 15:00

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Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org

Это приведет к применению статьи 5 Устава НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что если российские оккупационные войска нападут на каналы поставок, по которым Украине передают помощь члены блока, то это будет считаться нападением на весь Альянс. Его слова цитирует издание CBС News.

Он дал понять, что это станет опасным обострением войны, прежде всего для России.

"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН, – сказал Столтенберг. – Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к применению статьи 5".

Речь идет о статье, согласно которой нападение на одного из стран-членов НАТО считается нападением на весь Альянс.

"Я абсолютно уверен, что президент Путин знает это, и мы устраняем любое пространство для просчетов, недоразумений по нашему обязательству защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Столтенберг.

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