Самоубийственный поход Путина 3 Игорь Эйдман

9.03.2022, 15:07

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Игорь Эйдман

В какой-то момент предводитель российских силовиков окончательно сошел с ума.

Российская оппозиция долгое время упрощала образ власти. Считалось, что путинская верхушка – это сборище "жуликов и воров", цели которого сводятся к обогащению. Хочется сказать словами поэта: "Боже, какими мы были наивными".

После начала катастрофичного вторжения, разорительного не только для населения страны, но и для правящей группировки, стало окончательно ясно, что у путинской верхушки есть мотивы, поважнее стяжательства.

Если захват Крыма еще как-то можно было объяснить, как попытку отвлечь россиян от их насущных проблем, то нынешняя самоубийственная для России война – просто за гранью рациональности. Российскую власть уже невозможно оценивать, как власть жуликов и воров. Она иррациональная, одержимая волей к смерти, власть серийных насильников.

У власти в России не "партия жуликов и воров", а "партия насильников и убийц".

Это не значит, что они не воруют и не берут взятки – воруют и берут. Только не это – главный характеризующий их мотив. Чикатило тоже был воришкой, а Геринг – коррупционером. Но помним мы их не поэтому.

Власть в России у так называемых силовиков. Эта профессиональная каста сохранилась практически неизменной со времен СССР, а потом "свободной" ельцинской России.

Мент, офицер, чекист – всегда в большинстве были насильниками, ксенофобами, расистами, шовинистами. Многие из них коррумпированы, но кайф от насилия для них важнее, чем радости потребления. Насилие – это их воздух, без него они не могут провести ни дня. Они воспринимают свою службу, прежде всего, как допуск к бесконтрольному насилию над окружающими, особенно отличающимися от них по менталитету, национальности, внешнему облику.

Путин привел их к власти. Все эти годы они жили насилием, убивая то своих, то чужих (чеченцев, грузин, сирийцев, украинцев, российских оппозиционеров и перебежчиков и т.д.). В последнее время главным объектом их ненависти и садистического вожделения стала Украина.

В какой-то момент предводитель силовиков окончательно сошел с ума и повел их в самоубийственный поход против всего мира. Многомиллионная клака таких же ментальных насильников кричит им ура со своих диванов.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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