Арестович: Российские войска пытаются перегруппировываться, но им это не удается 1 9.03.2022, 15:15

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Алексей Арестович

ВСУ наносят мощные ракетные, артиллерийские и авиационные удары.

Российские вражеские войска предпринимают попытки перегруппироваться на территории Украины, однако безрезультатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Алексея Арестовича в дневном брифинге 8 марта.

"Агрессор использует паузу для перегруппировки, накопления сил и попытки продвигаться по определенным главным направлениям - Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев", - заявил советник руководителя Офиса президента.

Арестович добавил, что врагу это не удается, потому что наши силы обороны наносят мощные ракетные, артиллерийские и авиационные удары, не давая возможности противнику продвигаться.

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