Похороны российского рубля 1 Виталий Шапран, УНИАН

9.03.2022, 15:28

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Похоже, кремлевским бухгалтерам пора взять в руки калькулятор.

В полпервого ночи 9 марта Центробанк Российской Федерации похоронил российский рубль как региональную конвертируемую валюту.

Отныне банкам в РФ запрещено продавать населению наличную валюту, а снимать валюту с валютных вкладов можно только в объеме до 10 000 долларов США. О чем говорят принятые решения?

Первое - курс рубля на FOREX улетел за 155 рублей за доллар, а на наличном рынке Москвы на выходных купить можно было уже по 170-200 рублей. Понятно, что в ответ на такие действия появится черный рынок, и примерно к четвергу стартовая цена "зеленого" в белокаменной будет 200 рублей.

Рынок раздвоится на черный наличный и белый безналичный. Безналичный будет регулироваться вручную, разрешениями и запретами на импорт и экспорт, а черный рынок будет реагировать только на вброс в систему наличной валюты и санкции.

Второе - как я ранее и предполагал, у Центробанка РФ было не все в порядке с валютными резервами. Очевидно, в ЗВР было очень мало наличных, которые, в свою очередь, были представлены долларами США и очень небольшим объемом евро. Скорее всего, доля ЗВР, замороженных в США, ЕС и Швейцарии, оказалась больше, чем рассчитывали эксперты.

На фоне грядущих ограничений ЦБ РФ на продажу золота из резервов, вырисовалась крайне неприятная для РФ правда: крупным ресурсным компаниям просто объявить дефолт по евробондам не удастся, поскольку тогда их имущество за рубежом окажется под риском ареста и изъятия. Первое доказательство уже появилось – свои еврооблигации на 1,3 млрд долларов 7 марта погасил "Газпром". Погашенный выпуск был размещен в 2007 году с купоном 6,51% годовых, организаторами сделки выступили Morgan Stanley и Credit Suisse. А это означает, что в большинстве случаев долги перед нерезидентами придется отдавать "живой валютой", и не за счет замороженных ЗВР Центробанка, а за счет живых поступлений от экспорта газа.

Третье - на практике это означает, что в платежном балансе РФ рисуется дыра, когда приток по товарному экспорту нивелируется минусом от необходимости гасить старые долги.

Дефолт – не выход, так как сразу же станет вопрос о том, чьи трубы на дне Балтики и в ЕС, чей там газ/нефть и т.д. До конца лета только одному "Газпрому" нужно погасить облигаций на 1 млрд долларов и 0,5 млрд швейцарских франков.

Эта ситуация – беда для госкорпораций, поскольку если только гасить облигации и не восполнять пассивы, то упадет объем оборотных средств таких компаний. Идея гасить обязательства рублями на специальный счет по курсу, нарисованному Центробанком, очень хитрая, но она не всем подойдет. "Газпрому", вот, не подошла. То есть, она может лишь смягчить удар по госкорпорациям и крупному бизнесу, но не более того…

Похоже, что кремлевским бухгалтерам пора взять калькулятор и подсчитать не только прямые затраты на творимые в Украине безобразия (примерно 20 млрд в день), а еще учесть замороженные ЗВР и утрату части оборотного капитала (хотя бы госкорпорациями). Ведь если заморозка ЗВР ЦБ РФ оценивалась примерно в 2 годовых ВВП Украины, то уменьшение оборотных средств корпоративного сегмента экономики выльется уже в 2-3 годовых ВВП Украины. И не стоит сбрасывать со счетов другие невосполнимые экономические потери. Например, от удешевления акций госкомпаний, дисконтов на продажу золота из ЗВР, скидок на нефть марки URALS.

Виталий Шапран, УНИАН

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