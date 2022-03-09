Бегство оккупантов из села в Черниговской области попало на видео 9.03.2022, 15:32

3,192

Убегающие российские военные забрали только пушки и пару грузовиков.

Российские оккупанты на днях вторглись в село Максаки Черниговской области. Но "закрепились" они там ненадолго.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Оккупанты на днях зашли в с.Максаки, Черниговской области, но не надолго. Уже бегут, что также зафиксировано на этом видео", - говорится в его сообщении.

По словам Геращенко, российские оккупанты забрали только пушки и пару грузовиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».