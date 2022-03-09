Бегство оккупантов из села в Черниговской области попало на видео
- 9.03.2022, 15:32
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Убегающие российские военные забрали только пушки и пару грузовиков.
Российские оккупанты на днях вторглись в село Максаки Черниговской области. Но "закрепились" они там ненадолго.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"Оккупанты на днях зашли в с.Максаки, Черниговской области, но не надолго. Уже бегут, что также зафиксировано на этом видео", - говорится в его сообщении.
По словам Геращенко, российские оккупанты забрали только пушки и пару грузовиков.