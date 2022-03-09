«Мы зашли, как военные преступники»: пленные РФ покаялись перед украинцами 4 9.03.2022, 16:41

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Они обратились к остальным российским солдатам с призывом бросать оружие.

Военнопленные РФ попросили прощения у украинского народа, заявив, что они пришли убивать, как военные преступники.

Об этом россияне заявили на пресс-конференции военнопленных 9 марта.

"Хотел извиниться перед ними (украинцами. - Ред.), то что мы зашли на их территорию, вникли, как военные преступники. Потому что наши власти сказали, то что здесь нужно спасти мирное население", - сказал один из пленных, Рассказов Владимир.

Также он обратился к остальным военным, гражданам РФ с призывом бросать оружие, покидать дислокации, потому что здесь мирное население, которое не хочет войны.

Остальные пленные также попросили прощение перед украинцами за то, что они пришли убивать наш народ. Сказав, что они - военные преступники.

Отметим, что многие из этих военнопленных - бойцы 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады Вооруженных сил России. Бригада принимала участие в захвате Крыма в 2014 году и оккупации отдельных районов Луганской области, а также в преступной операции в Сирии.

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