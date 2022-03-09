Как дефолт отразится на белорусах 3 9.03.2022, 17:14

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Что он означает и как связан с зарплатами и ценами.

Аналитики рейтинговых агентств и экономисты всерьез говорят о возможности дефолта в Беларуси. Эти заявления звучат наряду со снижением кредитного рейтинга Украины, где идет война, и риска дефолта в России, которая ее развязала и столкнулась с беспрецедентными ответными санкциями со стороны мирового сообщества. Что вообще значит дефолт и почему от него пострадает не только репутация Беларуси, но и кошельки ее жителей, разбираемся с экономистом проекта «Кошт урада», пишет zerkalo.io.

Что такое дефолт?

Если буквально, то невыполнение своих долговых обязательств перед кредиторами. Чаще всего это понятие применяется в отношении стран, которые не могут расплатиться по своим долгам, причем не только перед другими государствами, международными финансовыми институтами, но и перед своими гражданами.

— Кредиторами Беларуси являются как другие страны, так и белорусские и зарубежные физлица, банки, компании, которые покупали облигации. Поэтому дефолт будет означать не только то, что наша страна не сможет вернуть долги России и Китаю, — это затронет в том числе простых людей как в стране, так и за рубежом.

Государство может не исполнять свои долговые обязательства из-за того, что у него нет денег, например, в результате финансово-экономического кризиса или если страна сама не хочет возвращать долги. Так, недавно Минфин России заявил, что возможность выплат по внешнему долгу «будет зависеть от введенных иностранными государствами ограничительных мер в отношении России». Это можно трактовать и как подготовку к объявлению дефолта.

Разве у Беларуси недостаточно ЗВР для выплат по долгам?

По данным на первое марта — достаточно. Но есть нюансы.

Выплаты основного долга и процентов на этот год предусмотрены в размере 10,5 млрд рублей. Причем 97% из них в иностранной валюте. Значит, чем ниже упадает курс рубля к доллару, тем дороже становится госдолг.

В начале года картина по госдолгу выглядела так, что Беларусь в нормальных экономических условиях должна был справиться с выплатами, хотя власти признавали, что видят в госдолге проблему для экономики. Но это было возможно с учетом нескольких нюансов. Во-первых, расчеты были сделаны исходя из надежды на сохранение экспортного чуда, случившегося в прошлом году. Во-вторых, финансовые власти намеревались найти источники для рефинансирования части госдолга в размере 2,3 млрд долларов.

Но, как мы видим сейчас, в условиях санкций и испорченной репутации Беларуси после того, как Александр Лукашенко позволил использовать территорию страны для военной агрессии против Украины, экспорт неизбежно будет сворачиваться. А вместе с ним сильно просядет приток иностранной валюты. Практически единственным источником для получения новых кредитов или рефинансирования старых эксперты называли Москву, которая сейчас переживает еще более сложные для финансового сектора и экономики времена. Это означает, что условия для исполнения долговых обязательств, на которые надеялись власти, изменились в худшую сторону.

С начала года золотовалютные резервы сокращаются. На 1 марта они составили 8,26 млрд долларов в эквиваленте. Но в иностранной валюте там было только 3,53 млрд, 3,28 млрд — это золото, 1,43 млрд — специальные права заимствования, которые страна не может потратить, и 19 млн — это другие активы. Использовать для выплаты долга Минск может валюту и золото, которое сначала предстоит продать за ту самую иностранную валюту.

— ЗВР уже начали расходоваться на поддержание курса рубля. То есть люди и компании идут скупать валюту, а Нацбанк берет ее из ЗВР, чтобы продать ее коммерческим банкам. Соответственно остается меньше денег для того, чтобы из них в случае необходимости платить по долгам. Сколько Нацбанк потратит на эти цели в марте, мы узнаем в следующем месяце, — говорит эксперт.

Если случится дефолт, как он отразится на белорусах?

Возможно, не так, как вы думаете.

После дефолта для страны и ее резидентов — банков и компаний — закрываются внешние источники финансирования. Это как испорченная кредитная история человека в коммерческом банке: если ты один раз не выплатил долги, то снова взаймы тебе уже не дадут. Так как неплатежеспособность государства связана с финансовым кризисом, то она прямо или косвенно отразится и на простых людях.

Первое, что заметят белорусы, это невозможность получить выплаты по облигациям, забрать вклады и деньги со счетов в банках.

Если в Беларуси следом за Россией введут ограничения на снятие наличной валюты со своих счетов на уровне Нацбанка, то это будет признанием невозможности выполнять свои долговые обязательства перед вкладчиками, которые, по сути, являются кредиторами банков. По словам эксперта «Кошта ўрада», это тоже будет проявлением дефолта.

Параллельно с этим будет сильно терять в цене белорусский рубль, значит, станет дорожать как вся импортная продукция, так и отечественная, для производства которой используются зарубежные ресурсы и материалы. В таких условиях бизнес будет снижать свои расходы, чтобы удержаться на плаву (а часть вообще закроется). Результатом будет снижение зарплат и увеличение безработицы.

Традиционно власти попробуют поддерживать занятость и доходы в государственном секторе, но если у страны нет большого запаса ресурсов, а в бюджет не поступает достаточно денег, то долго это делать не получится. Включение печатного станка для решения проблемы еще больше ускорит инфляцию и усугубит положение. То есть даже если зарплаты и пенсии в рублях останутся прежними, из-за роста цен купить на них можно будет меньше, чем сегодня.

Еще одно последствие — это возможность (или невозможность) государства выполнять свои социальные обязательства. Если в бюджете не хватает денег, то придется урезать часть расходов. Например, может стать меньше бесплатных медицинских услуг или появятся проблемы с выплатой социальных и других пособий.

Дефолт будет означать множественность курсов валют?

Это действительно может произойти.

Сейчас как простые белорусы, так и бизнесы стараются перевести свои сбережения из рублей в доллары или евро. Плюс к этому многие начинают забирать свои валютные вклады из банков и обналичивать их — из-за страха, что позже деньги им могут не вернуть.

В результате некоторые банки ввели ограничения на максимальное снятие валюты. Причем, чтобы забрать свои деньги, порой белорусы пишут заявление и ждут несколько дней, а то и недель. В отдельных банка, по сообщениям наших читателей, в иностранной валюте удается забрать только часть средств, остальное выдается в белорусских рублях.

Резко выросший спрос на иностранную валюту и ее дефицит в банках уже привел к тому, что появился черный рынок — например, возродились сайты, где люди покупают и продают доллары и евро.

— Дело в том, что банки покупают валюту намного дешевле, чем продают. Это спровоцировало начало работы черного рынка, где люди стали покупать и продавать по более выгодному курсу. Если в Беларуси по примеру России введут ограничения на покупку валюты, то мы вернемся к 2011 году, когда практически все валютные операции проводились на черном рынке, — говорит экономист.

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