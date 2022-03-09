Экономика России летит в пропасть 3 9.03.2022, 17:27

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Другим странам нужно быстро выходить из ЕврАзЭС и таможенного союза.

Все эти дни наблюдаю, как экономика России катится, нет, буквально летит в пропасть.

Каждый день десятки иностранных компаний уходят из России. Их уже около полутысячи. А ведь за каждой такой компанией десятки тысяч рабочих мест! Десятки, если не сотни подрядчиков, поставщиков, покупателей, у которых, в свою очередь, десятки, а то и сотни тысяч работников и потребителей! Один только McDonald’s, который закрывает все свои 850 ресторанов, оставляет без работы более 60 тыс. сотрудников! А ведь есть еще компании в России побольше, чем McDonald’s. По моим расчетам, за две недели войны Россия потеряла около 1 млн хорошо оплачиваемых рабочих мест. И это прямые потери. Резко обеднел средний класс. Десятки тысяч специалистов остались не у дел и скоро будут уезжать, уже уезжают из России.

В экономике и финансах России огромные дыры, которые нечем закрывать. Наличной валюты скоро не будет совсем. Уже Центробанк РФ ввел ограничения на снятие наличной валюты. Совок стремительно врывается в жизнь. Мечтали о Советском Союзе? Вот он – совсем рядом. Буквально на днях.

В этой ситуации Казахстану нужно предпринимать кардинальные меры. Мы сейчас в одной экономической лодке с Россией. При этом в отсеке у России огромная, расширяющаяся дыра. И либо мы задраим переборки и сможем хоть как-то спастись, либо пойдем на дно вместе с Россией. Я думаю, решение очевидно – нужно быстро выходить или приостанавливать членство во всех союзах, ЕврАзЭС, Таможенном союзе и прочих. Нужно вводить таможенные пошлины и максимально автономизировать экономику страны от российской экономики.

Да, это не по-союзнически, скажут они. На что мы можем ответить – а разве решение нападать на Украину было принято сообща? Почему мы должны платить за ваше решение? Каждый должен платить за свои решения. И если вы наши союзники, то должны не тащить нас на дно, а наоборот, говорить – спасайтесь, с нами опасно.

Маргулан Сейсембай, Facebook

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