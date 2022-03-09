Сбитый над Киевом российский самолет Су-27 упал на жилой дом

Сбитый над Киевом российский самолет Су-27 упал на жилой дом2
- 9.03.2022, 18:03
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Вражеский пилот катапультировался, но погиб.
В Киеве в среду был сбит российский самолет Су-27, после чего он упал на жилой дом в районе Осокорков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"В Киеве на Осокорках упал сбитый украинскими военными российский самолет Су-27. Вражеский пилот катапультировался, но погиб. Самолет упал прямо на частный дом, еще один человек остался без жилья", - говорится в сообщении.