«Самолетов с валютой больше не будет» 6 9.03.2022, 18:30

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Белорусский экономист рассказал, почему Нацбанк введет ограничения на валюту.

Пока Лукашенко продолжает поддерживать Россию в войне с Украиной, ситуация с наличной иностранной валютой в Беларуси вскоре может стать критической. Что ожидать от этого, «Белсат» разбирался с белорусским экономистом.

9 марта из пресс-релиза на сайте Еврокомиссии стало известно, что Европейский Союз среди прочего согласовал запрет на предоставление Беларуси банкнот евро. Причина – поддержка режимом в Беларуси российской агрессии против Украины. Не исключены аналогичные шаги и со стороны США относительно долларов.

При этом Центробанк России уже запретил на полгода банкам продавать наличную валюту гражданам, ее можно только менять на российские рубли. Также со своих валютных счетов граждане РФ могут снимать не больше $ 10 тысяч. Остальные средства можно получить только в рублях.

Означают ли новые европейские ограничения то, что и Национальному банку придется идти на аналогичные с Россией шаги? На условиях анонимности на этот вопрос «Белсата» ответил известный белорусский экономист.

Эксперт действительно ожидает, что Беларусь должна принять аналогичное по смыслу решение, которое, может отличаться, разве что в деталях.

«Это может быть или официальное распоряжение Нацбанка, или устная рекомендация коммерческим банкам. Это может быть на другой срок, на другие суммы. То есть оформлено юридически это может быть различным образом, но для покупателей валюты и для тех, кто держит в белорусских банках валюту, разницы не будет», – отметил собеседник.

Экономист подчеркнул, что для того, чтобы иметь валюту в кассах, продавать ее или возвращать вклады, банки должны регулярно привозить наличную валюту: наличные евро идут из ЕС, а наличные доллары – из США.

«Несколько раз в последние годы, когда появлялись очереди в обменники, власти любили рассказывать, что это технические трудности. Что наличной валюты не хватает из-за возросшего спроса, но самолеты с валютой уже на подлете. А сейчас разница в том, что этих самолетов с валютой больше не будет», – полагает экономист.

Когда такие ограничения будут приняты, сказать сложно, так как неизвестно, сколько в Беларуси завезено запасов именно наличной валюты, как у коммерческих банков, так и в Нацбанке.

«Но в ситуации, когда их пополнять нельзя, рано или поздно они закончатся. И мне кажется, что подобное решение относительно продажи валюты или снятия ее со счетов может быть принято в течение нескольких дней или даже нескольких ближайших часов», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, граждане еще могут попытаться снять валюту со своих счетов, другое дело – когда и сколько им выдадут.

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