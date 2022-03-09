Путин – китайский шпион 22 Сергей Фурса

9.03.2022, 18:33

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Сергей Фурса

Он рушит будущее России.

Мы привыкли считать [президента РФ Владимира] Путина безумным. Безумным кровавым диктатором. Который два года сидел в бункере и окончательно сошел с ума, читая произведения русских фашистов и фейковые реляции русских коррупционеров.

Но вот американская разведка говорит, что Путин не сумасшедший. Упорный, но не безумный. Что ж, последние события показали, что мы должны доверять разведке США. И что же тогда, считать Путина не безумным? Я готов. Да, я могу допустить, что Путин не сумасшедший. Но не торопитесь бросать в меня томатами. У меня есть просто другая версия. Единая логическая версия.

Так вот, единственная логическая версия происходящего при том, что Путин не сумасшедший, это… Путин – китайский шпион

Ну, вот, подумайте, кто сейчас выиграет? Китай противостоит Западу, коллективному Западу, но хочет холодного противостояния и не хочет разрушать экономику. Китай смотрит на Тайвань и думает, можно или нет вернуть силой. Но как проверить, что можно делать и что нет? Как не потерять, но еще и получить, например ресурсы.

И здесь на арену выходит шахид Путин, обвязывает себя поясом шахида из кадыровцев и псковских десантников и бросает себя под колеса танка. А Китай стоит в стороне и думает. Получится у него, хорошо. Тогда можно забирать Тайвань и Запад ничего не сделает. Не получится? Обидно, но Тайвань подождет, а вот дешевые российские ресурсы получить тоже приятно.

И дальше Путин бросается на Украину, получает на орехи от украинской армии и полный пакет санкций от коллективного Запада. А это разрушает полностью ту модель экономики, которая была в России. Россия летит в бездну и вылетает из цивилизации. А что ее ждет?

Конечно, только Китай. Дешевые ресурсы, которые сможет покупать только Китай. И не нужно повторять басни россиян, о том, что сейчас цена на газ и Европа будет плакать. Ибо цена на газ на рынке в Европе может вылетать до 3500 долларов, но Китай покупает при этом газ по фиксированным ценам. Меньше чем 200 долларов. И сейчас будет продолжать это делать по таким же ценам, но чем дальше, тем больше доля российских ресурсов будет продаваться именно туда. То же будет с российской нефтью. Ибо Китай будет единственным покупателем. И сможет максимально выкручивать руки.

Что будет с большим российским бизнесом? Он пойдет вслед за русским кораблем. До банкротства. А дальше эти корпорации должны быть выкуплены государством. Но у российского государства денег нет. Не будет. А будут только юани. Китайцы и выкупятся. За бесценок.

В результате, российская экономика станет китайской экономикой. Плюс все цивилизованные бренды уйдут, а вместо них придут китайские. Больше китайского экспорта. Китайские производители снова счастливы. Тем более что у них будет очень много дешевой российской рабочей силы. Прекрасно.

Что будет с российской финансовой системой? Решение Центрального Банка России свидетельствует о том, что они увидели глобальный размер трындеца. Кто туда придет? Юань. Один большой юань.

И все это не отменяет того, что превращение России в фашистскую бедную диктатуру рано или поздно приведет к распаду империи. А кто будет подбирать ее куски? Верно, Китай. Не Запад, которому сто лет не снилась Россия, и все, что еще пытался сделать Байден, это убедить Путина вести себя вежливо и присоединиться к противостоянию с Китаем. Нет, Китай отнимет все. А работу за него делает Путин. Всю грязную работу.

Конечно, Китай сейчас потому и поддерживает Россию. Поддержит ее политически в мире. Повторяет тезисы о злых бандеровцах и так далее. Китай подталкивает Россию к пропасти. Ибо она ему там, на дне, и нужна. И не видеть этого в России невозможно.

Мог бы не безумный диктатор в один день сделать свою страну такой слабой и отдать своему соседу. Разве что он очень глуп. Или китайский шпион. Ведь на самом деле, если сейчас россияне ищут повод задушить сумасшедшего диктатора, совершить переворот или что-то другое, то у них есть железный повод. Путин рушит не только города Украины и жизнь украинцев, но и будущее России. За такое не только можно, но и нужно табакеркой по голове.

Сергей Фурса, Facebook

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