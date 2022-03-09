СМИ: В России четверть чиновников хотят уволиться 4 9.03.2022, 18:58

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Они не ожидали настолько жестких санкций.

После начала войны России против Украины примерно четверть российских высокопоставленных чиновников и работников госкорпораций задумались об увольнении, сообщает «Медуза».

Издание со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству, пишет, что в основном речь идет о «людях инициативных, знакомых с передовыми практиками управления и ведения бизнеса».

Однако никаких громких увольнений с начала войны не последовало. По словам близкого к правительству источника, в России «увольнение сейчас приравнивается к бегству, а за бегство — расстреливают».

Источник заявил, что многие высокопоставленные чиновники и сотрудники госкомпаний не знали о планах полномасштабного нападения на Украину и не ожидали настолько жестких санкций со стороны Запада.

По словам источника, сейчас сильнее всего фрустрированы те, кто работал на результат.

«Сейчас никаких явных достижений показать никому не удастся даже внутри страны. Про внешний мир все и так понятно. Жить все равно будет становиться хуже и хуже», — сказал он.

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: среда, 9 марта — 14-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, свыше 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.

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