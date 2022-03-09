RMF24: В ФСБ знают, что война закончится для России полным поражением 9 9.03.2022, 19:20

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В документе, составленном агентом спецслужб РФ, указано, когда это может произойти.

Война в Украине закончится для России полным поражением, сравнимым разве что с падением нацистской Германии, - утверждает агент российской Федеральной службы безопасности (ФСБ). Он также рассказал, что агенты ФСБ ничего не знали о планах вторжения в Украину, пишет RMF24.

Британское издание The Times описывает документ, предположительно составленный одним из аналитиков российской спецслужбы. Его обнародовал российский правозащитник Владимир Осечкин на своем антикоррупционном сайте gulagu.net.

Автор документа пишет, что количество убитых россиян может составлять 10 тысяч человек (Сухопутные войска Украины сообщили сегодня, что с 24 февраля по 7 марта погибли 12 тысяч российских солдат, участвующих в агрессии против Украины). То есть в разы больше, чем 498 убитых солдат, о которых сообщают российские власти. Он добавляет, что в правительстве никто не знает о настоящих потерях, потому что "мы потеряли контакт с главными подразделениями".

Автор отмечает, что ФСБ обвиняют в неудаче вторжения. Однако спецслужбу не предупредили, что это вторжение фактически начнется. И она не была готова сражаться с экономическими санкциями. По его словам, агенты ФСБ получили поручение оценить последствия западных санкций. Но при этом им сказали, что речь идет о гипотетическом обучающем сценарии.

«Надо написать анализ так, чтобы Россия была победителем. Иначе будешь обвинен в том, что не проделал свою работу хорошо. Вдруг все происходит на самом деле. И все сводится к твоему полностью безосновательному анализу», — пишет автор документа.

«Мы действуем на основе интуиции, под влиянием эмоций, наша ставка будет становиться все выше в надежде, что вдруг у нас что-нибудь получится. В общем, у России нет выхода. Нет возможности добиться победы, есть только поражение», – продолжает он.

Автор добавляет, что даже Рамзан Кадыров – лидер Чечни и союзник президента РФ Владимира Путина – оказался на грани открытого конфликта с россиянами из-за того, что его «ударный отряд», отправленный убить президента Украины Владимира Зеленского, был разбит украинскими силами. Агент ФСБ считает, что даже если бы Зеленский был убит, Россия не могла бы надеяться на захват Украины.

«Даже при минимальном сопротивлении украинцев нам нужно было бы более 500 тысяч человек без учета работников служб обеспечения и логистики», — подчеркивает автор документа.

Достоверный международный конфликт

Он утверждает, что июнь – это конечный срок войны. Потому что после этого экономика России полностью развалится. Агенты ФСБ не исключают более широкого международного конфликта, учитывая сценарий, по которому «какой-то советник убедит руководство» поставить Западу ультиматум, угрожая войной, если санкции не будут отменены.

«А что если Запад откажется? В таком случае я не исключаю, что мы будем вовлечены в международный конфликт, как Гитлер в 1939 году, – пишет автор, добавляя: – Наша позиция такая же, как у Германии в 1943-44 годах. Но для нас это начальная позиция».

The Times отмечает, что документ оценили эксперт по российским спецслужбам, а также двое работников ФСБ. Оба они не сомневаются, что автор – их реальный коллега.

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