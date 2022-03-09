Лукашенко готовит почву для побега в ОАЭ?34
- 9.03.2022, 19:47
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Диктатор поговорил с наследным принцем Абу-Даби.
9 марта состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, наследным принцем Абу-Даби и заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.
Стороны обсудили двусторонние отношения между Беларусью и ОАЭ, а также ситуацию в центре Европы и в Украине, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Беларуси грозит дефолт.