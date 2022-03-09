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Лукашенко готовит почву для побега в ОАЭ?

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  • 9.03.2022, 19:47
  • 39,906
Лукашенко готовит почву для побега в ОАЭ?

Диктатор поговорил с наследным принцем Абу-Даби.

9 марта состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, наследным принцем Абу-Даби и заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Беларусью и ОАЭ, а также ситуацию в центре Европы и в Украине, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Беларуси грозит дефолт.

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