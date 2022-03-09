Raiffeisen подтвердил задержание главы «Приорбанка» Костюченко
- 9.03.2022, 20:02
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Он управляет банком более 30 лет.
Raiffeisen подтвердил задержание председателя правления «Приорбанка» Сергея Костюченко. Обстоятельства пока не комментируют, передает euroradio.fm.
Белорусский «Приорбанк» входит в Raiffeisen Bank International.
Информация о задержании Костюченко впервые появилась в конце прошлой недели. Он управляет банком более 30 лет — ещё до того, как акции приобрел Raiffeisen.
По некоторым данным, задержание может быть связано с политическими мотивами.