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Raiffeisen подтвердил задержание главы «Приорбанка» Костюченко

  • 9.03.2022, 20:02
  • 7,546
Raiffeisen подтвердил задержание главы «Приорбанка» Костюченко

Он управляет банком более 30 лет.

Raiffeisen подтвердил задержание председателя правления «Приорбанка» Сергея Костюченко. Обстоятельства пока не комментируют, передает euroradio.fm.

Белорусский «Приорбанк» входит в Raiffeisen Bank International.

Информация о задержании Костюченко впервые появилась в конце прошлой недели. Он управляет банком более 30 лет — ещё до того, как акции приобрел Raiffeisen.

По некоторым данным, задержание может быть связано с политическими мотивами.

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