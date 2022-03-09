Шольц обсудил с Путиным войну в Украине

Шольц обсудил с Путиным войну в Украине12
- 9.03.2022, 20:20
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О чем говорили.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин 9 марта в телефонном разговоре обсудили войну в Украине.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на немецкие СМИ.
Сообщается, что Путин снова позвонил канцлеру Шольцу в среду по поводу "конфликта" в Украине.
"Кремль заявил, что речь идет о "дипломатических усилиях", связанных с "конфликтом" в Украине", - говорится в сообщении.
Федеральная пресс-служба Германии подтвердила телефонный звонок, но пока не сообщила никаких подробностей.
При этом в Кремле уже сделали заявление, что разговор был сосредоточен на вопросах "гуманитарной обстановки" и также итогах третьего раунда переговоров.