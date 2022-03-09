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Шольц обсудил с Путиным войну в Украине

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  • 9.03.2022, 20:20
  • 7,906
Шольц обсудил с Путиным войну в Украине
Олаф Шольц

О чем говорили.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин 9 марта в телефонном разговоре обсудили войну в Украине.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на немецкие СМИ.

Сообщается, что Путин снова позвонил канцлеру Шольцу в среду по поводу "конфликта" в Украине.

"Кремль заявил, что речь идет о "дипломатических усилиях", связанных с "конфликтом" в Украине", - говорится в сообщении.

Федеральная пресс-служба Германии подтвердила телефонный звонок, но пока не сообщила никаких подробностей.

При этом в Кремле уже сделали заявление, что разговор был сосредоточен на вопросах "гуманитарной обстановки" и также итогах третьего раунда переговоров.

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