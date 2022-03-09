Россияне массово выезжают из РФ 7 9.03.2022, 20:23

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Граждане РФ уже заполонили отели соседних стран.

Почти 70% россиян поддерживают безумные амбиции президента РФ Владимира Путина, в то же время остальные стараются как можно скорее покинуть страну. Об этом сообщает журналистка Шахида Туляганова в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах, передает inforesist.org.

«Валом из России люди хотят ехать в Мексику для того, чтобы перейти границу из США незаконно. На YouTube очень много каналов, которые шаг за шагом рассказывают, как это делать. В Telegram-каналах кишит спрашивающими людьми — как поехать», — отметила журналистка.

Туляганова рассказала, что она родом из Узбекистана и общалась со своими коллегами в этой стране. По словам ее знакомых, в Ташкенте гостиницы переполнены россиянами.

«Мой коллега, у которого есть галерея, сказал: «Шахида, надо будет, наверное, им матрацы здесь в галерее ставить, потому что их просто расселять негде», — добавила журналистка.

Поскольку над всей Европой, США и Канадой для россиян закрыто небо, популярен транзитный маршрут через Таджикистан. Туляганова пояснила, что в закрытой Facebook-группе люди спрашивали: «Ребята, а куда россиян расселять? Они на транзите здесь застряли».

«Я понимаю, что сейчас они валят валом. Армения уже не может принять столько людей, там везде россияне», — акцентировала она.

По мнению журналистки, такая ситуация в России лучше всего подходит для попытки поднять восстание, ведь значительные силы армии и Росгвардии заняты в Украине, однако россияне предпочитают бегство.

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