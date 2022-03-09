На «Белмедпрепаратах» задержали начальника IT-отдела 7 9.03.2022, 21:11

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Андрея Ларионова задержали еще 3 марта.

Сотрудники РУП «Белмедпрепараты» сообщают о задержании начальника IT-отдела. Данную информацию подтвердили несколько сотрудников предприятия. Предположительно, речь идет об Андрее Ларионове. По словам читателей портала Zerkalo.io, мужчину могли задержать за получение взятки.

Несколько читателей портала рассказали, что на РУП «Белмедпрепараты» был задержан начальник IT-отдела. По словам работников предприятия, мужчину задерживал ОБЭП. Некоторые сотрудники говорят, что на задержании присутствовали также силовики СОБРа или ОМОНа.

Все произошло 3 марта около 16.00 возле здания администрации предприятия по улице Фабрициуса.

— Задержание было около проходной. Сначала его положили «лицом в асфальт», потом там же, около проходной, оформляли какие-то бумаги. Сотрудники как раз со смены выходили и все это видели. Говорили, что силовики какое-то время были еще в его кабинете. Потом уехали. На работе с того времени начальник не появлялся, — говорят сотрудники предприятия.

Несколько человек нам рассказали, что силовики подозревают начальника отдела информационных технологий в получении взятки.

Предположительно, речь идет об Андрее Ларионове. На LinkedIn есть его анкета, где указано место работы — отдел ИТ в РУП «Белмедпрепараты». На предприятии он работает с апреля 2020 года. В подчинении — 24 человека.

Отдел занимается полным сопровождением всей IT-системы фармацевтического предприятия.

— Некоторых сотрудников из его отдела потом вызывали на допрос в ОБЭП, — говорят сотрудники РУП «Белмедпрепараты».

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