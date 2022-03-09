закрыть
9 марта 2022, среда, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ опубликовал сводку по состоянию на вечер 9 марта

2
  • 9.03.2022, 21:35
  • 8,058
Генштаб ВСУ опубликовал сводку по состоянию на вечер 9 марта

Итоги 14-го дня войны.

Опубликована оперативная сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 (19:00 по Минску) 09.03.2022г.

– На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.

В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.

Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается.

В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.

По имеющейся информации, в рядах ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: