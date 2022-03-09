Генштаб ВСУ опубликовал сводку по состоянию на вечер 9 марта 2 9.03.2022, 21:35

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Итоги 14-го дня войны.

Опубликована оперативная сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 (19:00 по Минску) 09.03.2022г.

– На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.

В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.

Российские оккупанты деморализованы, психологическое состояние военнослужащих ВС РФ стремительно ухудшается.

В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.

По имеющейся информации, в рядах ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.

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