Генштаб ВСУ: Белорусская армия не готова воевать за Россию 2 9.03.2022, 21:39

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В рядах ВС Беларуси 8 марта был проведен внутренний анонимный опрос.

Подавляющее большинство белорусских военных не готово воевать против Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По имеющейся информации генштаба ВСУ, в рядах ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ.

Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.

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