закрыть
9 марта 2022, среда, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генштаб ВСУ: Белорусская армия не готова воевать за Россию

2
  • 9.03.2022, 21:39
  • 6,460
Генштаб ВСУ: Белорусская армия не готова воевать за Россию

В рядах ВС Беларуси 8 марта был проведен внутренний анонимный опрос.

Подавляющее большинство белорусских военных не готово воевать против Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По имеющейся информации генштаба ВСУ, в рядах ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ.

Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: