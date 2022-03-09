Генштаб ВСУ: Белорусская армия не готова воевать за Россию

Генштаб ВСУ: Белорусская армия не готова воевать за Россию2
- 9.03.2022, 21:39
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В рядах ВС Беларуси 8 марта был проведен внутренний анонимный опрос.
Подавляющее большинство белорусских военных не готово воевать против Украины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По имеющейся информации генштаба ВСУ, в рядах ВС Республики Беларусь 8 марта 2022 года был проведен внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ.
Результаты демонстрируют, что подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.