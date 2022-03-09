Белорусские НПЗ начали сокращать производство топлива 2 9.03.2022, 22:29

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Мозырский НПЗ и «Нафтан» остались без рынка сбыта.

Мозырский НПЗ и «Нафтан» объявили о приостановке работы на некоторых объектах. Причиной может быть отсутствие рынка сбыта, поскольку до войны главным покупателем белорусского топлива являлась Украина

Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси частично остановил производство нефтепродуктов. Предприятие работает на половину мощности. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на свои источники.

«Нафтан» временно приостанавливает некоторые пункты колдоговора. Решение принято «с учетом складывающейся текущей ситуации» на период с 9 марта до 30 апреля, передает spm-by.org.

Временно приостанавливаются позиции коллективного договора, которые касаются материальной помощи на оздоровление к отпуску, выплат к юбилейным датам, выплат двухнедельного выходного пособия и оплаты дополнительного свободного дня родителям.

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