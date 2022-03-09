В Беларуси начались проблемы со снятием валюты 2 9.03.2022, 22:43

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В рамках санкций ЕС запрещены поставки наличных евро в Беларусь.

Читатели «Нашай Нівы» сигнализируют о признаках ограничения выдачи валюты в Беларуси. Такая информация пришла от клиентов «Белгазпромбанка», «БелВЭБа», «Приорбанка».

«То, что нужно писать заявление на выдачу наличными больших сумм валюты и ожидание занимает несколько суток — то такая практика существовала всегда», — объясняет свою ситуацию читатель, которому нужно снять $50 тысяч.

— Но сейчас возникло явление «очереди», когда ты, кажется, написал заявление, ждешь, но в банке объясняют, что перед тобой «очередь«, и всем будут выдавать деньги по мере их наличия — »ситуация же тяжелая, Вы же понимаете». Поэтому, по факту, снять валюту проблематично, посмотрим, реально ли вообще».

Другой белорус, которому нужно снять $35 тысяч, говорит, что банк настойчиво предлагает провести ту операцию, для которой ему нужны деньги, безналичными, но его такое не устраивает.

«Сказали, что выдадут в порядке «очереди». Но я не знаю, сколько людей в очереди передо мной, мне не говорят. При этом, как я понимаю, валюта есть, просто ее придерживают, так как предвидят проблемы в скором будущем. С финансовой точки зрения я свой банк понимаю», — говорит он.

Известно также о проблемах со снятием валюты и у юридических лиц.

Особенно остро с этим сталкиваются компании, которые отправляют своих сотрудников в частые командировки (например, логистические фирмы), и уже не могут быть уверенными в деятельности белорусских карт за рубежом — им нужно снимать валюту.

«Но банки неохотно выдают, объясняют проблемами с валютой, где-то совсем не выдают», — объясняет руководитель одной из фирм.

«С евро меньше проблем, чем с долларом, и есть возможность договариваться», — говорит руководитель другой.

Между тем, проблем со снятием или обменом небольших сумм (до нескольких тысяч) пока нет.

Вчера Центробанк России ввел ограничения на выдачу валюты — 10 тысяч долларов для собственников валютных счетов.

Сегодня стало известно, что в рамках санкций ЕС запрещены поставки наличных евро в Беларусь.

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