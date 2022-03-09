Воздушные силы Украины сообщили о потерях оккупантов РФ 1 9.03.2022, 23:17

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Статистика за 8-9 марта.

8-9 марта средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины было уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных сил и на Киевщине.

Об этом сообщило unian.net Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили 4 штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов. Также есть подтверждение на две сбитые крылатые ракеты. Штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил на различных стратегических направлениях продолжают поддерживать действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отметило командование Воздушных Сил ВСУ, по оперативным подсчетам, имеем следующие потери вражеской авиатехники: самолеты - 56 и вертолеты 82 единицы.

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