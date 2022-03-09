Недельная инфляция в РФ ускорилась до максимума с 1998 года 9.03.2022, 23:36

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Инфляцию спровоцировал спрос на зарубежные товары.

Инфляция в рф за неделю - с 26 февраля по 4 марта, - составила 2,2%. За неделю до этого была на уровне 0,45%. Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на данные Росстата.

В Минэкономразвития РФ заявили, что недельный рост цен вызван ослаблением рубля и повышенным спросом на некоторые товары.

«Основной вклад в инфляцию внес рост цен в сегменте непродовольственных товаров (4,52%) при удорожании легковых автомобилей, а также электро- и бытовых приборов. На продовольственные товары цены выросли на 0,83% за счет как удорожания плодоовощной продукции, так и других продуктов питания», — говорится в обзоре ведомства.

Так, новые российские легковые автомобили подорожали на 17,1%, новые иностранные — на 15,2%, телевизоры — на 15%, электропылесосы — на 14,6%, а смартфоны — на 9,6%. Среди продуктов больше всего цены выросли на помидоры (+7,7%), бананы (+7,2%) и сахар (+3,3%), среди лекарств — на левомеколь (+6,1%), на поливитамины (+5,9%) и эргоферон (+5,3%).

В свою очередь годовая инфляция в стране к 4 марта ускорилась до 10,4% впервые с января 2016 года. Для сравнения в конце февраля этот показатель был на уровне 9,15%.

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