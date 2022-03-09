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ВСУ уничтожили шесть танков и БМП оккупантов под Киевом

  • 9.03.2022, 23:46
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ВСУ уничтожили шесть танков и БМП оккупантов под Киевом

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.

Подразделения ПТРК из состава бригады Сил территориальной обороны Киева и одной из бригад специального назначения, в бою за столицу уничтожили шесть танков и один БМП оккупантов.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подразделения были вооружены экспортными ПТРК "Стугна" и "Корсар", переданные КБ "Луч" Вооруженным Силам Украины.

"Во время подготовки мы осваивали новые формы и способы применения подразделений, а именно асимметричные действия. Сейчас Вооруженные Силы Украины в реальных боевых условиях отрабатывают то, чему учились, привлекая силы теробороны и специального назначения", - подчеркнул Залужный.

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