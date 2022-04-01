Пентагон: Большая колонна техники РФ не смогла прорваться в Киев и была разбита 2 1.04.2022, 7:33

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Войска оккупантов могли отойти в Беларусь для переформирования.

В Пентагоне заявили, что большая колонна российской техники, которая двигалась на Киев, была разбита. Российские войска, дислоцированные вокруг Киева и Чернобыля, отходят в Беларусь для пополнения резервов.

Об этом сообщает Newsweek.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Керби сказал, что пока точно неясно, куда направляются отступающие российские войска. Но спикер предположил, что вероятно они направляются в Беларусь для доукомплектования.

"То, что в России именуют деэскалацией, я называю передислокацией", — сказал он, добавив, что Киев по-прежнему является приоритетной точкой для российских авиаударов. Также Керби сказал, что в США не уверены в существовании 60-километровой колонны, двигавшейся на Киев. "Украинцы довольно быстро раздробили и остановили эту колонну, проявив большую ловкость", - добавил Керби.

Спикер также отметил, что поставки американского вооружения в Украину происходят быстро. "Я никогда не видел, чтобы министерство обороны могло действовать с таким рвением и скоростью, как в последние несколько недель", — сказал он.

По словам Керби, в Украину уже прибыло шесть партий вооружения и других грузов из пакета общей стоимостью 800 миллионов долларов. Ожидается, что вся выделенная Украине помощь прибудет за пару недель.

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