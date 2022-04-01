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Украинская артиллерия нанесла ювелирный удар по спрятавшимся в жилых районах врагам

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  • 1.04.2022, 8:00
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Украинская артиллерия нанесла ювелирный удар по спрятавшимся в жилых районах врагам

Были уничтожены российские танки Т-72 и самоходные пушки «Спрут-СД».

Российские оккупанты решили использовать многоэтажки в жилых районах, чтобы спрятать свою технику. Но украинская артиллерия достала их и там.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал видео, на котором украинская артиллерия наносит удар по вражеской технике.

Танки Т-72 и российские авиадесантные самоходные противотанковые пушки 2С25 "Спрут-СД" спрятались среди многоэтажек. Став у самых стен, оккупанты считали, что они теперь недоступны для удара со стороны украинской армии.

Но украинские военные используют беспилотники для коррекции ударов. Так что определив месторасположение техники, по ней был нанесен удар. Выстрел оказался чрезвычайно точным – снаряд поразил цель, не задев жилого дома.

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