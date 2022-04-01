США анонсировали новые санкции против 120 организаций из Беларуси и РФ 1 1.04.2022, 8:11

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Их цель — ослабить российский оборонный, аэрокосмический и морской секторы.

Минторг США введет санкции в отношении 120 организаций из России и Беларуси из-за российского вторжения в Украину. Об этом сообщила на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Ограничения будут введены в ближайшие дни. Их цель — «ослабить российский оборонный, аэрокосмический и морской секторы».

— Эти организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, в которой будет отказано в большинстве, если не во всех этих случаях, — объяснила представитель Белого дома.

Она привела в пример запасные части для определенных самолетов и танков.

Ранее министерство финансов США вынесло определение о возможности применения санкций к физическим и юридическим лицам, связанным с «аэрокосмическим, морским и цифровым секторами» экономики России.

Данное определение позволяет министерству вводить санкции против «любых физических или юридических лиц, которые работают или работали в любом из этих секторов».

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