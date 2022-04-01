Законно ли в Беларуси отправлять сотрудника в неоплачиваемый отпуск без его согласия? 13 1.04.2022, 8:26

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Ответ юриста.

«В организации уменьшился объем работы, ходят слухи, что наниматель может отправить некоторых работников в неоплачиваемый отпуск. А как же защита прав работника? Человека оставят без средств к существованию, и что делать?» - спрашивает у aif.by минчанин.

Работодатель согласно закону имеет право так поступить только с письменного согласия работника и на строго определенный срок.

Как объясняет юрист Диана Грядовкина, в соответствии со статьей 191 Трудового кодекса РБ при необходимости временной приостановки работ или временного уменьшения их объема, а также при отсутствии другой работы, на которую необходимо временно перевести работника в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии, наниматель вправе с письменного согласия работника предоставить ему отпуск без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением.

Продолжительность предоставляемого работнику отпуска суммарно не должна превышать шести календарных месяцев в течение календарного года. Работодатель не имеет права уволить сотрудника, если тот не хочет уходить в неоплачиваемый отпуск и не имеет права заставить написать заявление.

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