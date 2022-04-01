Андрей Пионтковский: Есть люди, которые остановят Путина перед ядерной кнопкой 1.04.2022, 8:30

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Весь мир уже увидел позор армии РФ.

Великобритания уже поставляет Украине наступательное оружие. В Кремле ранее угрожали, что такую страну сочтут стороной конфликта.

Впрочем, сейчас кремлевский глава Владимир Путин занимается лишь ядерным шантажом. Российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала

Однако, как он считает, это единственное, чем может угрожать российский диктатор, поскольку все уже увидели, на что способна его армия. "Это полное позорище", – подчеркнул он.

Поэтому угрожать он может только атомной бомбой.

"В криминальном мире это формулируется несколько жестковато", – высказался Пионтковский, заявив, что Путин уже не может рассматриваться своими людьми как "пахан".

Поэтому он считает, что Путину не так-то просто удастся схватиться за ядерную бомбу.

Там (в Кремле – 24 канал), пожалуй, найдутся люди, которые остановят его перед ядерной кнопкой. Поэтому Запад и идет на этот риск.

О самолетах России с ядерным оружием в Швеции

Более того, Путин угрожает ядерным оружием всему Западу уже лет 10, не только Швеции. И это работает, полагает публицист.

"И почему Украину до сих пор не приняли в НАТО? Боятся обидеть Путина. Почему до сегодняшнего дня не передавали наступательное оружие?", – сказал Пионтковский.

Еще 2 марта 2 самолета России нарушили воздушное пространство Швеции. Они, по неофициальным данным, были оснащены ядерным оружием.

Там считают, что россияне нарочно нарушили воздушное пространство, чтобы запугать Швецию.

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