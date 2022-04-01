Центробанк Казахстана положил конец «карточному туру» россиян 2 1.04.2022, 8:42

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Издано специальное постановление.

Поскольку в России платежные системы Visa и Mastercard перестали работать, они начали открывать карты в банках соседних стран. В том числе и Казахстана.

Россияне начали устраивать туры в выходной день. Правда, рассчитаны они были на то, чтобы открыть себе карточный счет в какой-либо из стран Центральной Азии. К примеру, Казахстане, пишет народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Правда, в Центробанке Казахстана решили несколько усложнить жизнь россиянам. Он выпустил новые советы для коммерческих банков. Они касаются выдачи карт Visa и Mastercard жителям России. Соответствующий документ Центрального банка Казахстана появился 29 марта. В нем уточняется работа банков страны с нерезидентами.

Следовательно, Центробанк напоминает финучреждениям о важности проведения верификации по правилам внутреннего контроля. И только после этого можно говорить об открытии счета физическому лицу.

Так, банк должен провести оценку географического риска. Речь идет о том, что учреждению следует определить, какие последствия может иметь для них сотрудничество с гражданами стран, против которых весь мир ввел санкции. Все эти меры, как говорится в документе, позволят избежать репутационных рисков.

Кроме того, если банки выдают карты Visa и Mastercard нерезидентам страны, то они должны связаться с представителями международных платежных систем. Это необходимо сделать, чтобы оценить вероятность "неблагоприятных рисков в деятельности банков и их минимизации".

Если резюмировать, Центробанк Казахстана просто не рекомендует иметь дела с российскими гражданами. Об этом свидетельствует тот факт, что в документе слово "риск" упоминается четырежды.

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