закрыть
1 апреля 2022, пятница, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы ночуем на свалке»: солдаты бомж-армии «ДНР» жалуются на условия жизни

8
  • 1.04.2022, 8:45
  • 4,642
«Мы ночуем на свалке»: солдаты бомж-армии «ДНР» жалуются на условия жизни

Россияне их не считают за людей.

Журналист Денис Казанский обнародовал кадры, на которых солдаты "ДНР" находятся в очень некомфортных условиях, передает Цензор.НЕТ.

"Жителей Донбасса, насильственно мобилизованных в "армию ЛДНР", продолжают утилизировать в бессмысленной мясорубке. Судя по видео, их вообще не считают за людей, держат как скот в бесчеловечных условиях и пытаются как можно быстрее отправить на смерть", - отметил Казанский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Сайт Charter97.org подвергается сильной DDOS-атаке
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет
Политиков, которые уповают на Москву, в Беларуси больше не будет Наталья Радина
Как Лукашенко травит белорусов
Как Лукашенко травит белорусов Артем Черников
Ржавый автобус чужой войны
Ржавый автобус чужой войны Ирина Халип