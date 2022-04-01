«Мы ночуем на свалке»: солдаты бомж-армии «ДНР» жалуются на условия жизни 8 1.04.2022, 8:45

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Россияне их не считают за людей.

Журналист Денис Казанский обнародовал кадры, на которых солдаты "ДНР" находятся в очень некомфортных условиях, передает Цензор.НЕТ.

"Жителей Донбасса, насильственно мобилизованных в "армию ЛДНР", продолжают утилизировать в бессмысленной мясорубке. Судя по видео, их вообще не считают за людей, держат как скот в бесчеловечных условиях и пытаются как можно быстрее отправить на смерть", - отметил Казанский.

Жителей Донбасса, насильно мобилизованных в «армию ЛДНР» продолжают утилизировать в бессмысленной мясорубке.



Судя по видео, их вообще не считают за людей, держат как скот в нечеловеческих условиях и стараются побыстрее отправить на смерть. pic.twitter.com/iND06bZtbb — Денис Казанський (@den_kazansky) March 31, 2022

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