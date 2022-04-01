Историческая победа ВСУ в битве за Киев: враг отброшен с Житомирской трассы 1.04.2022, 9:04

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Угроза окружения столицы устранена силой украинского оружия.

Вооруженные силы Украины одержали историческую победу над российскими оккупантами в битве за Киев. На 36-й день войны наступил переломный момент - враг был отброшен с Житомирской трассы, угроза окружения столицы устранена.

Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, впереди - жестокая и длительная война России против Украины.

"Одержана историческая победа Вооруженных сил Украины над российской армией в битве за Киев. 31 марта – стратегическое поражение Путина, переломный момент на 36-й день войны. Да, впереди еще много боли, крови, жертв, преданности, пота и слез, и впереди нужно сделать гораздо больше работы, чем мы сделали сейчас. Война будет жестокой и продолжительной. Бои на киевском направлении будут продолжены. Но враг отброшен с Житомирской трассы, и значит – угроза окружения столицы устранена силой украинского оружия", – написал Бутусов.

Теперь Киеву угрожают лишь обстрелы.

"Вторая армия в мире" бросает боевую технику, оружие и труппы своих товарищей. Выход россиян на Житомирскую трассу был серьезной угрозой центральной Украине и сковывал основные украинские силы. Но враг за 36 дней понес большие потери от ударов по коммуникациям, прицельного артиллерийского огня, ударов пехоты и бронетехники. И потому упустил возможность удерживать большой плацдарм для наступления и окружения столицы Украины", - рассказал журналист.

По его словам, противник откатывается на север. А это значит, что могут начать убегать и войска восточнее столицы Украины.

Бутусов также пояснил, что устранение угрозы окружения столицы Украины развязывает руки украинскому командованию и позволяет маневрировать резервами на других оперативных направлениях.

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