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Украинский десантник собственноручно сбил два новых российских Су-34

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  • 1.04.2022, 9:20
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Украинский десантник собственноручно сбил два новых российских Су-34

Боец вел огонь из ПЗРК.

Россия потеряла больше сотни самолетов в войне против Украины. Только на счету одного украинского десантника уже два сбитых вражеских Су-34.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

В одном из районов выполнения задач украинский военный 81 отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВСУ уничтожил два российских истребителя Су-34.

Украинский защитник сумел ликвидировать новые российские бомбардировщики собственноручно выстрелами из системы ПЗРК.

Десантнику удалось попасть во вражеский самолет на высоте 2 тысяч метров, после чего воздушное судно взорвалось в воздухе.

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я совершил боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день наша "охота" также была удачной, другую "Сушку" постигла такая же участь",– рассказал десантник.

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