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Британская разведка: ВСУ проводят успешные контратаки к северо-востоку от Киева

  • 1.04.2022, 9:27
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Британская разведка: ВСУ проводят успешные контратаки к северо-востоку от Киева

Украинские войска также освободили села к югу от Чернигова.

Вооруженные силы Украины продолжает проводить успешные, но ограниченные контратаки. Атаки сосредоточены к востоку и северо-востоку от Киева.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, украинские силы отбили села Слобода и Лукашевка к югу от Чернигова, которые расположены вдоль одного из основных путей снабжения между городом и Киевом.

"И Чернигов, и Киев продолжают подвергаться воздушным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах", - добавили в Минобороны Британии.

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