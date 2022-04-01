«Залез в российскую БМД, а там – сигареты, текила и сыр»
- 1.04.2022, 9:33
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Украинский военный рассказал о мародерстве оккупантов.
Россияне бросили свою БМД после того, как их разбили ВСУ. Украинские защитники залезли внутрь, а там – украденные сигареты и алкоголь в мешках.
Об этом рассказал "Цензор нет" Евгений Межевикин, бывший командир танкового батальона 93 бригады Холодный Яр.
Противник покинул позиции и бросил четвертую БМД со спаренной пушкой. Внутри электроника. Все на кнопочках. Межевекин решил ее завести, поэтому запрыгнул внутрь.
"Машина современная, классная, но забита барахлом. Мешки. А в мешках то, что они намародерили. Сигареты – только "Мальборо" и "Лаки страйк". Алкоголь: виски, текила", – вспомнил военный.
Он рассмеялся, когда увидел, что возле механика-водителя лежит круг сыра, а еще наборы ключей, серебро, телефоны местных, которые забрали.