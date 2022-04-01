Австралия отправит бронетехнику в Украину после запроса Зеленского 4 1.04.2022, 9:39

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Помощь будет доставлена военно-транспортными самолетами Boeing C-17.

Австралия направит в Украину бронетехнику местного производства по просьбе президента Владимира Зеленского. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что будут направлены машины Bushmaster.

Об этом сообщает CNN.

"Мы не просто отправляем наши молитвы, мы отправляем наше оружие, мы отправляем наши боеприпасы, мы отправляем нашу гуманитарную помощь, мы отправляем все это и бронежилеты", - сказал Моррисон.

По его словам, помощь будет оправлена военно-транспортными самолетами Boeing C-17. "Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры, а также наши "Бушмастеры", - сказал он.

Зеленский попросил бронетехнику, выступая в парламенте Австралии по видеосвязи в четверг, заявив, что "мы должны держать вооруженными тех, кто борется с этим злом".

"У вас есть очень хорошая БТР "Бушмастер", которая может существенно помочь Украине, и другая техника, которая может укрепить наши позиции в вооружении, - сказал Зеленский. - Если у вас есть возможность поделиться этим с нами, мы были бы очень признательны".

Зеленский также призвал к дальнейшим санкциям против России.

Bushmaster рассчитан на перевозку и поддержку отделения пехоты из девяти человек с местом для еще одного. Он полностью кондиционирован и может работать автономно в течение трех дней.

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