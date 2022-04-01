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Россия перебрасывает ракетные комплексы в район белорусского Гомеля

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  • 1.04.2022, 10:07
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Россия перебрасывает ракетные комплексы в район белорусского Гомеля

О маневрах врага сообщила замминистра обороны Украины.

Россия продолжает активно использовать территорию Беларуси для ведения войны против Украины. Сейчас в район завозят российские ракетные комплексы.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинских телеканалов, передает liga.net.

Замминистра обороны подчеркнула, что российские оккупанты не оставляют планов полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также посягают на Харьковскую область – пытаются усилить свои позиции, перегруппировать войска, укрепиться.

"Сейчас мы наблюдаем, что в район Гомеля направляются ракетные комплексы, враг пытается их там сконцентрировать, очевидно это связано с планами осуществлять ракетные удары или использовать их там как инструмент шантажа и запугивания. Поэтому территория Беларуси продолжает использоваться активно для осуществления агрессии", – сказала Маляр.

По ее словам, российские оккупанты не отказались ни от одной из своих целей, а отвод войск из Киевской и Черниговской областей – это не добровольный шаг захватчиков, а результат работы Вооруженных сил Украины.

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