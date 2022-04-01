В Беларуси дорожают сигареты 5 1.04.2022, 9:56

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Отдельная табачная продукция станет дороже сразу на 40 копеек.

О том, что с 1 апреля дорожают некоторая табачная продукция, сообщает Министерство по налогам и сборам.

Так, гродненская табачная фабрика «Неман» на 10-25 копеек повышает цены на сигареты «МАГНАТ», «МИНСК», MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, «Премьер», «Премьер MS», «ФЭСТ», CREDO, Minsk city, Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, NZ, Queen, Matrix BLUE, portal.

«Табак-инвест» поднимет цены на 10-40 копеек на некоторые сигареты «Корона», «Форт», LD Compact, Monte Carlo, Camel, Winston, Richmond, Sobranie.

Компания «Интер Тобакко» на 5 копеек увеличит цены на некоторые виды Dove.

Из сигарет, ввозимых компанией «Беларусьторг», на 30 копеек подорожают некоторые виды Vogue, Dunhill, Kent, Richmond, Rothmans, на 20 копеек — Aroma Rich, Kiss.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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