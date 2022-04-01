Минобороны Британии: Из-за огромных потерь Россия перебрасывает своих военных из Грузии в Украину

Минобороны Британии: Из-за огромных потерь Россия перебрасывает своих военных из Грузии в Украину9
- 1.04.2022, 10:26
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Их реорганизуют в три батальонные тактические группы.
По информации Министерства обороны Великобритании, Россия передислоцирует части своих сил из Грузии для подкрепления в Украине.
По информации ведомства, от 1200 до 2000 этих российских военнослужащих реорганизуются в три батальонные тактические группы.
«Маловероятно, что Россия планировала создать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о неожиданных потерях, которые она понесла во время вторжения», — говорится в сообщении.