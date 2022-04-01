В российском Белгороде водители штурмуют заправки из-за пожара на нефтебазе

В российском Белгороде водители штурмуют заправки из-за пожара на нефтебазе26
- 1.04.2022, 10:39
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В городе паника.
В российском городе Белгород паника из-за пожара на нефтебазе. Люди в истерике скупают горючее на заправках, из-за чего образовались очереди.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел утром 1 апреля. Россияне сразу бросились на заправки, так как боятся, что горючего больше не будет, как и сахара в их магазинах.
В результате паники на заправках в городе большие очереди из автомобилей. Испуганные россияне пытаются добыть в борьбе последний литр топлива.
Несмотря на то, что губернатор пытается успокоить местное население, люди все равно панически едут на заправки. Видео очередей публикуют свидетели событий.