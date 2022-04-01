В российском Белгороде водители штурмуют заправки из-за пожара на нефтебазе 26 1.04.2022, 10:39

12,434

В городе паника.

В российском городе Белгород паника из-за пожара на нефтебазе. Люди в истерике скупают горючее на заправках, из-за чего образовались очереди.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел утром 1 апреля. Россияне сразу бросились на заправки, так как боятся, что горючего больше не будет, как и сахара в их магазинах.

В результате паники на заправках в городе большие очереди из автомобилей. Испуганные россияне пытаются добыть в борьбе последний литр топлива.

Несмотря на то, что губернатор пытается успокоить местное население, люди все равно панически едут на заправки. Видео очередей публикуют свидетели событий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».