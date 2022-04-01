Украина арестовала российские самолеты «Руслан» 14 1.04.2022, 10:52

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Трем самолетам запрещен вылет из Германии, одному из Канады.

Суд арестовал 12 самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр". Это произошло в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению госпредприятия "Антонов".

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на "Інтерфакс – Україна".

"Процедура запущена. Об аресте говорится в постановлении следственного судьи Святошинского районного суда Киева", - сообщает юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры".

Трем самолетам Ан-124-100 "Руслан" запрещен вылет из Германии, одному из Канады. Арест наложили, чтобы сохранить вещественные доказательства и в дальнейшем возместить ущерб.

"Росавиация" незаконно позволила входящей в "Волга-Днепр" компании выдавать сертификаты летной пригодности на "Русланы". Таким образом, "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе, ставила под угрозу безопасную эксплуатацию самолетов. Юристы подчеркивают, что это вопиющие нарушения положений международных конвенций.

Самолеты должны передать агентству по выявлению, розыску и управлению активами.

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