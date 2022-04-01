Украинская армия наступает на Херсон 7 1.04.2022, 11:05

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По пути происходят ожесточенные бои.

На Херсонщине сейчас продолжаются активные боевые действия. Однако украинские защитники освобождают населенные пункты на севере области.

Радостной новостью поделился депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Только за последние сутки, на 36-й день войны, в Херсонской области Вооруженные Силы Украины освободили 11 населенных пунктов. Украинские защитники продвигаются в Бериславском направлении, уточнил депутат.

«Это дает большую надежду и позитив. С тяжелыми боями, но ВСУ все же продвигаются к Херсону», – сказал Хлань.

Он напомнил, что Херсонщина оккупирована почти с первых дней масштабного вторжения в Украину. Вместе с тем, в гуманитарном и информационном плане ситуация трагическая, добавил местный депутат.

Кроме этого, есть проблемы со связью, ее контролируют оккупанты. Даже в этих условиях Херсонщина не сдается.

«Но освобождение городов и сел – этот глоток свежего воздуха, дает большие надежды», – добавил он.

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