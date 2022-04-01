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В Беларуси произошли два серьезных ДТП с участием российской военной техники

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  • 1.04.2022, 11:43
  • 10,402
В Беларуси произошли два серьезных ДТП с участием российской военной техники

Оба столкновения произошли в Гомельской области.

Сегодня утром в Беларуси произошло сразу два ДТП с участием военной техники оккупантов, сообщает «Беларусь за МКАДом».

В районе 6-и утра на трассе М10 между Калинковичами и Речицей гражданский грузовик сильно пострадал в результате столкновения с бронетехникой.

Чуть позже, около 7-и утра, под Гомелем на той же трассе в направлении на Речицу, произошло еще одно ДТП. Из-за столкновения с БТРом или КамАЗом ВС РФ, пострадал еще один грузовик, а гражданский минивен лежал на боку.

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