В Беларуси произошли два серьезных ДТП с участием российской военной техники 11 1.04.2022, 11:43

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Оба столкновения произошли в Гомельской области.

Сегодня утром в Беларуси произошло сразу два ДТП с участием военной техники оккупантов, сообщает «Беларусь за МКАДом».

В районе 6-и утра на трассе М10 между Калинковичами и Речицей гражданский грузовик сильно пострадал в результате столкновения с бронетехникой.

Чуть позже, около 7-и утра, под Гомелем на той же трассе в направлении на Речицу, произошло еще одно ДТП. Из-за столкновения с БТРом или КамАЗом ВС РФ, пострадал еще один грузовик, а гражданский минивен лежал на боку.

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