ВСУ ликвидировали в Запорожье большую группу пехоты, танки и «Грады» врага 1 1.04.2022, 11:49

8,944

Оккупанты также потеряли десятки солдат ранеными.

Украинские военные продолжают уничтожать российских военных и вражескую технику. Да, за минувшие сутки, 31 марта, в Запорожье 32 орка пополнили ряды "двухсотых".

Согласно информации Запорожской ОВА, Силы обороны Запорожского края отправили на тот свет 32 оккупанта. Также известно об уничтоженной вражеской технике и множестве раненых.

За последние сутки на Запорожье украинские военные уничтожили 32 российских наемника, еще 38 получили ранения. Кроме того, у оккупантов теперь на два танка и два бронетранспортера меньше. Но это еще не все. Украинским бойцам удалось уничтожить еще и 7 автомобилей и 2 реактивных системы залпового огня "Град".

Что касается ситуации в Запорожье и области, она остается напряженной, но контролируемой. Российские наемники пытаются продвинуться в направлениях Гуляйполя, Запорожья, Каменского. Но наши военные дают им достойный отпор. Также оккупанты обстреливают местную инфраструктуру и дороги в Орехове и других населенных пунктах Пологовского района.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».