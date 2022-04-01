ВСУ ликвидировали в Запорожье большую группу пехоты, танки и «Грады» врага

ВСУ ликвидировали в Запорожье большую группу пехоты, танки и «Грады» врага1
- 1.04.2022, 11:49
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Оккупанты также потеряли десятки солдат ранеными.
Украинские военные продолжают уничтожать российских военных и вражескую технику. Да, за минувшие сутки, 31 марта, в Запорожье 32 орка пополнили ряды "двухсотых".
Согласно информации Запорожской ОВА, Силы обороны Запорожского края отправили на тот свет 32 оккупанта. Также известно об уничтоженной вражеской технике и множестве раненых.
За последние сутки на Запорожье украинские военные уничтожили 32 российских наемника, еще 38 получили ранения. Кроме того, у оккупантов теперь на два танка и два бронетранспортера меньше. Но это еще не все. Украинским бойцам удалось уничтожить еще и 7 автомобилей и 2 реактивных системы залпового огня "Град".
Что касается ситуации в Запорожье и области, она остается напряженной, но контролируемой. Российские наемники пытаются продвинуться в направлениях Гуляйполя, Запорожья, Каменского. Но наши военные дают им достойный отпор. Также оккупанты обстреливают местную инфраструктуру и дороги в Орехове и других населенных пунктах Пологовского района.