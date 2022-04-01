«Либо идете против Украины, либо расстреляют чеченцы»
- 1.04.2022, 11:56
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Как проходит «мобилизация» в оккупированных РФ городах.
Кремлевские власти принудительно и незаконно мобилизуют мужчин с оккупированных территорий на войну против Украины.
Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА.
По его словам, все свежемобилизованные мужчины, которых просто схватили и принудительно отправили воевать за временно оккупированные территории – они не солдаты и не умеют воевать.
«Либо они идут на войну против Украины, либо их расстреливают чеченцы и представители квазиреспублик», – сказал Гайдай.