«Либо идете против Украины, либо расстреляют чеченцы» 1.04.2022, 11:56

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Как проходит «мобилизация» в оккупированных РФ городах.

Кремлевские власти принудительно и незаконно мобилизуют мужчин с оккупированных территорий на войну против Украины.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА.

По его словам, все свежемобилизованные мужчины, которых просто схватили и принудительно отправили воевать за временно оккупированные территории – они не солдаты и не умеют воевать.

«Либо они идут на войну против Украины, либо их расстреливают чеченцы и представители квазиреспублик», – сказал Гайдай.

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