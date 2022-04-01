Российские элиты начинают давить на Путина 6 1.04.2022, 12:10

15,532

Глава Кремля изолирован от ближайших людей.

Российский диктатор продолжает войну в Украине, уничтожая целые города и убивая мирных жителей. Однако элиты уже начинают давить на Путина.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел. По его словам, глава Кремля не любит подобное давление.

В МВД считают, что важно начало реальных внутренних разборок внутри российских элит. Мол, именно это и влияет на президента страны-оккупанта.

«Они (элиты – 24 канал) начинают давить на Путина. Он этого не любит, изолируется», – подчеркнул Денисенко.

Также он отметил, что действительно важно, чтобы до внутреннего давления дошло и внешнее давление. Ведь Россия планирует производить все расчеты в рубле, что означает неизбежную борьбу с миром.

«Первые расчеты приходятся где-то на 10 – 12 апреля. Первые контракты, которые нужно будет проплачивать. С этого момента начинается большая или небольшая газовая рублевая война между Россией и цивилизованным миром», – объяснил советник главы МВД.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».