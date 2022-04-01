Российские элиты начинают давить на Путина

Российские элиты начинают давить на Путина6
- 1.04.2022, 12:10
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Глава Кремля изолирован от ближайших людей.
Российский диктатор продолжает войну в Украине, уничтожая целые города и убивая мирных жителей. Однако элиты уже начинают давить на Путина.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел. По его словам, глава Кремля не любит подобное давление.
В МВД считают, что важно начало реальных внутренних разборок внутри российских элит. Мол, именно это и влияет на президента страны-оккупанта.
«Они (элиты – 24 канал) начинают давить на Путина. Он этого не любит, изолируется», – подчеркнул Денисенко.
Также он отметил, что действительно важно, чтобы до внутреннего давления дошло и внешнее давление. Ведь Россия планирует производить все расчеты в рубле, что означает неизбежную борьбу с миром.
«Первые расчеты приходятся где-то на 10 – 12 апреля. Первые контракты, которые нужно будет проплачивать. С этого момента начинается большая или небольшая газовая рублевая война между Россией и цивилизованным миром», – объяснил советник главы МВД.