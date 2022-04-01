Путин уже проиграл и стал слабой и маленькой фигурой 4 1.04.2022, 12:51

6,872

Анализ ситуации от главы британской разведки.

Планы президента страны-агрессора Владимира Путина в Украине провалились. И теперь он стал "более слабой и более маленькой фигурой", чем до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Такое мнение озвучил глава Генерального штаба Вооруженных Сил Великобритании, адмирал, сэр Тони Радакин, пишет Evening Standard.

Радакин подчеркнул, что разведка Британии "крайне осторожно" относится к заявлениям об "отводе войск" из Киевской области. Он добавил, что есть признаки того, что Москва готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

"Я думаю, мы видим, что амбиции России захватить Киев и амбиции России захватить всю Украину, и сделать это очень быстро и впечатляюще - эти амбиции развалились. И, похоже, сейчас меньше внимания уделяется Киеву, а больше - востоку и югу. Мы начинаем видеть первые признаки того, что эти силы отводятся из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь", - уточнил адмирал.

Отвод российских войск сопровождается боями, так как ВСУ "будут атаковать эти российские силы по мере их отступления".

Радакин считает, что ближайшие недели "по-прежнему будут очень трудными" для Украины. Но, по его словам, "во многих отношениях Путин уже проиграл". Окружение ввело его в заблуждение относительно эффективности армии РФ.

"Путин вовсе не является дальновидным манипулятором событий. Он нанес себе ущерб серией катастрофических ошибок. Как и все авторитарные лица, он позволил ввести себя в заблуждение относительно собственной силы, включая эффективность российских вооруженных сил. Что совершенно ясно, так это то, что Путин сегодня более слабая и более маленькая фигура, чем месяц назад. И, наоборот, сегодня НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо на моей памяти", - констатировал глава Генштаба ВС Великобритании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».