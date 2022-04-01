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ВСУ освободили два важных пункта в Киевской области: над врагом нависла угроза окружения

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  • 1.04.2022, 13:16
  • 4,102
ВСУ освободили два важных пункта в Киевской области: над врагом нависла угроза окружения

Украинские бойцы взяли под контроль Большую Дымерку и Демидов.

Бойцы ВСУ взяли под контроль поселки Большая Дымерка и Демидов в Киевской области.

Об этом сообщают Вооруженные силы Украины.

Если россияне не отошли из Гостомеля и Бучи, они находятся в окружении.

Освободив Великую Дымерку в Киевской области, защитники Украины обнаружили там блиндажи оккупантов с брошенными документами и вещами.

Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фото заброшенных блиндажей, в которых оккупанты оставили свои документы и вещи.

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