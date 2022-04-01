ВСУ освободили два важных пункта в Киевской области: над врагом нависла угроза окружения

ВСУ освободили два важных пункта в Киевской области: над врагом нависла угроза окружения3
- 1.04.2022, 13:16
- 4,102
Украинские бойцы взяли под контроль Большую Дымерку и Демидов.
Бойцы ВСУ взяли под контроль поселки Большая Дымерка и Демидов в Киевской области.
Об этом сообщают Вооруженные силы Украины.
Если россияне не отошли из Гостомеля и Бучи, они находятся в окружении.
Освободив Великую Дымерку в Киевской области, защитники Украины обнаружили там блиндажи оккупантов с брошенными документами и вещами.
Об этом пишет журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал фото заброшенных блиндажей, в которых оккупанты оставили свои документы и вещи.