«Я видел лица этих русских пленных – абсолютно тупые, необразованные, из каких-то дыр люди»2
- 1.04.2022, 13:25
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Эпатажный актер Панин резко высказался о воюющем против Украины «контингенте».
Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин в интервью, которое 31 марта вышло на канале «Украина 24», заявил, что вторгшиеся в Украину российские оккупанты представляют собой необразованных людей, которым трудно связать два слова.
«Я видел лица этих русских пленных – это абсолютно тупые, необразованные, из каких-то не то что глубинок, а их каких-то дыр люди, которые двух слов связать не могут. У них такие родители, такие одноклассники. Что там в мозгу – объяснить невозможно. Я вам клянусь», – сказал он.